20 dicembre 2016

Damen ha consegnato un nuovo rimorchiatore a Rimorchiatori Augusta

Ha una capacità di tiro alla bitta di 60 tonnellate e viene impiegato nel porto di Augusta

Nei giorni scorsi la società cantieristica olandese ha consegnato un nuovo rimorchiatore alla Rimorchiatori Augusta del gruppo Rimorchiatori Riuniti, mezzo navale che è il primo ordinato dalla compagnia dopo l'acquisizione della Augustea Imprese Marittime e di Salvataggi Spa da parte del gruppo genovese, che è avvenuta nei mesi scorsi ( del 27 aprile 2016), e il decimo ordinato da Rimorchiatori Riuniti al gruppo navalmeccanico di Gorinchem.

Il nuovo ASD Tug 2810, che è stato denominato Capo Boeo, è stato costruito nel cantiere navale vietnamita Damen Song Cam Shipyard. Il mezzo ha una capacità di tiro alla bitta di 60 tonnellate e viene impiegato nel porto di Augusta.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec