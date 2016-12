20 dicembre 2016

Nella stagione crocieristica 2016 i porti del Nord Sardegna hanno registrato gli approdi di 135 navi

135 scali e 200mila passeggeri rispetto a 149 scali e 238mila passeggeri nel 2015

Nella stagione crocieristica 2016, conclusasi oggi con l'arrivo della Albatros al porto di Olbia, sono state 135 le navi da crociera che da marzo a dicembre hanno fatto scalo nei porti del Nord Sardegna rispetto a 149 navi approdate agli scali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres nel 2015. Quest'anno 111 navi da crociera hanno fatto scalo ad Olbia, 14 a Golfo Aranci e dieci a Porto Torres per un totale di circa duecentomila passeggeri rispetto ai 238mila dello scorso anno.

«Con oggi - ha commentato Pietro Preziosi, commissario straordinario dell'Autorità Portuale del Nord Sardegna - chiudiamo un'altra stagione importante per i nostri tre porti. Sempre più compagnie si stanno affacciando sui nostri scali, segno evidente che questa parte di territorio, grazie all'attenta promozione portata avanti in questi anni, sta approdando direttamente nei piani aziendali dei principali gruppi armatoriali».

Circa la stagione crocieristica 2017, Preziosi ha rilevato che, «stando ai recenti studi sulla crocieristica, si prevede una sostanziale tenuta del sistema. Nel nostro caso, dovremmo assistere ad una sorta di ridistribuzione delle rotte, con un rilancio deciso su Porto Torres che, dal mese di giugno, ospiterà 17 scali, nella formula del turnaround, della Costa NeoRiviera, ai quali si aggiungeranno altre toccate della Pullmantur, per un totale, ad oggi, di 22 navi. Rimane ancora aperta - ha specificato - la partita per Olbia e Golfo Aranci, per le quali attendiamo altre prenotazioni nei prossimi due mesi e, soprattutto, in occasione delle prossime fiere mondiali del crocierismo».



