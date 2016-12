20 dicembre 2016

Soddisfazione di Confitarma per l'ok dell'UE al Ferrobonus e al Marebonus

Grimaldi, già nel 2007 la Confederazione promosse il primo Ecobonus

La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha espresso soddisfazione per l'approvazione da parte della Commissione Europea del Ferrobonus e del Marebonus, i due provvedimenti di sostegno pubblico volti a promuovere lo spostamento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia e al mare ( del 19 dicembre 2016).

Nel ricordare che già nel 2007 Confitarma promosse il primo Ecobonus, in un contesto - ha sottolineato - del tutto innovativo in ambito nazionale, e quando non vi era ancora alcun quadro normativo comunitario di riferimento», il presidente dell'associazione armatoriale italiana Emanuele Grimaldi ha osservato che «ancora una volta, grazie agli Studi di Confitarma, è stata impostata una misura per promuovere il comparto cabotiero che infatti è la modalità di trasporto più sostenibile, le cui positive performance ambientali vanno a beneficio della collettività. La conclusione della procedura con l'approvazione di Bruxelles, consentirà agli operatori marittimi italiani di rafforzare e migliorare i servizi esistenti e di avviarne anche di nuovi».

Ringraziando il ministro Delrio, che aveva assicurato che entro la fine dell'anno si sarebbe concluso il faticoso iter di approvazione di questo provvedimento in ambito comunitario, il presidente di Confitarma, ha evidenziato che «armamento ed autotrasporto condividono i medesimi obiettivi di riequilibrio e miglioramento del trasporto merci in Italia, consapevoli di essere entrambi parte attiva di uno stesso sistema logistico, che si deve inevitabilmente basare sui fattori fondamentali di tempistica, qualità del servizio, sicurezza e rispetto dell'ambiente».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail