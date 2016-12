20 dicembre 2016

Andrea Gentile è il nuovo presidente di Assologistica

Sarà affiancato dai vicepresidenti Sebastiano Grasso, Massimiliano Montalti e Umberto Ruggerone

Il cinquantacinquenne ravennate Andrea Gentile è il nuovo presidente di Assologistica, l'associazione italiana degli operatori specializzati in logistica in conto terzi. Nella gestione al vertice di Assologistica sarà affiancato dai vicepresidenti Sebastiano Grasso, Massimiliano Montalti e Umberto Ruggerone.

«La forza di Assologistica - ha dichiarato il neo presidente Gentile, che è direttore generale di Docks Cereali, società del gruppo PIR (Petrolifera Italo Rumena) - sta nella multirappresentanza, ovvero nella sua capacità di rappresentare tutte le “anime” del processo logistico. Un'associazione che rappresenti solo una parte della logistica credo sia oggi anacronistica. A conferma della mia affermazione vi sono il nuovo approccio “sistemico” al nostro settore da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la maggiore considerazione da parte del mondo industriale verso il mondo dei servizi logistici».







