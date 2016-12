20 dicembre 2016

Il gruppo crocieristico americano Carnival festeggia la conclusione di un anno finanziario record

Attesa un'ulteriore crescita delle performance economiche nel 2017

Come nel terzo trimestre dell'esercizio finanziario 2016, anche nell'ultimo trimestre dell'esercizio, periodo che è terminato lo scorso 30 novembre, il gruppo crocieristico statunitense Carnival ha registrato il più consistente utile netto mai ottenuto nel quarto trimestre avendo segnato un risultato economico netto pari a 609 milioni di dollari, cifra che rappresenta un incremento del +125,6% rispetto all'utile netto di 270 milioni di dollari totalizzato nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 2015 e un aumento del +46,4% rispetto al precedente profitto record di 416 milioni di dollari ottenuto nel quarto trimestre del 2006.

Nel quarto trimestre dell'anno finanziario 2016 i ricavi del gruppo sono ammontati a 3,93 miliardi di dollari, in crescita del +6,0% sul corrispondente periodo dell'esercizio precedente, e l'utile operativo si è attestato a 597 milioni di dollari (+17,1%). Il numero di passeggeri ospitato sulle navi della flotta è stato pari ad oltre 2,9 milioni di unità, con un aumento del +8,0% sul periodo settembre-novembre dello scorso anno.

Nell'intero esercizio finanziario 2016 il gruppo crocieristico ha registrato ricavi pari a 16,39 miliardi di dollari, con una progressione del +4,3% sull'esercizio precedente. L'utile operativo è ammontato a 3,07 miliardi di dollari (+19,3%). L'utile netto ha raggiunto la quota record di 2,78 miliardi di dollari (+58,2%). Nell'esercizio 2016 i passeggeri trasportati dalle navi di Carnival sono stati più di 11,5 milioni (+6,3%).

Carnival prevede che la crescita delle performance economiche proseguirà anche nell'esercizio 2017, anche in considerazione del volume complessivo di prenotazioni già fissate per le crociere che si svolgeranno nel corso dell'anno, volume - ha reso noto il gruppo americano - che risulta sensibilmente più elevato rispetto al 2016 e con prezzi delle crociere anch'essi superiori a quelli praticati nell'esercizio appena terminato. Tra i fattori negativi che potranno avere un impatto sui risultati del 2017, Carnival ha citato il costo del combustibile che il gruppo crocieristico prevede risulterà superiore di circa 200 milioni di dollari rispetto a quello dell'esercizio 2016 e l'effetto sfavorevole dei corsi dei cambi valutari. «Noi - ha affermato l'amministratore delegato di Carnival, Arnold Donald - prevediamo che il 2017 sarà un altro anno di notevole miglioramento operativo. Nonostante l'anomalo e significativo impatto su di noi del fuel e dei cambi, la forza alla base della nostra attività ci pone in condizione di ottenere un sensibile rendimento a due cifre del capitale investito e di continuare a creare valore per i nostri azionisti».









