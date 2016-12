21 dicembre 2016

Hanjin Shipping venderà la propria quota in Total Terminals International alla MSC

Il gruppo armatoriale elvetico avrà l'intera proprietà della società terminalista di Long Beach

La compagnia di navigazione sudcoreana Hanjin Shipping, che da settembre è in amministrazione controllata, ha siglato un accordo per cedere al gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) la propria partecipazione nella società terminalista Total Terminals International (TTI) che gestisce il container terminal al Pier T del porto di Long Beach, quota che è pari al 54% del capitale sociale dell'azienda americana. MSC possiede già il restante 46% del capitale di TTI. La transazione è stata autorizzata dalla Corte distrettuale centrale di Seul che sovrintende alla procedura di amministrazione controllata di Hanjin Shipping.

Il terminal di Long Beach, che copre un'area di 166 ettari, dispone di quattro banchine per un totale di 1.500 metri lineari di accosti e ha una capacità di traffico annua pari a tre milioni di container teu.







