21 dicembre 2016

Nel 2016 la flotta in classe Norwegian International Ship Register è cresciuta del +9%

All'aumento hanno contribuito le norme che consentono ai soli mezzi in classe NIS di essere impiegati sulla piattaforma continentale norvegese

Il Norwegian International Ship Register (NIS) ha annunciato che nel corso di quest'anno la consistenza della propria flotta ha registrato un notevole incremento del +9%, crescita che segue diversi anni di contrazione del tonnellaggio classificato dal registro navale norvegese. Dall'inizio di quest'anno, infatti, 104 navi sono state trasferite al NIS che ora conta su una flotta di 582 navi essendo nel frattempo uscite 57 navi, per un saldo netto di 47 navi in più rispetto allo scorso anno. Nel 2016 le tonnellate di stazza lorda in classe NIS sono salite a 15.214.803, totale che rappresenta una crescita del +9% sul 2015 e che negli ultimi anni è superato solo da quello registrato a fine 2008.

«Questa è veramente una buona notizia», ha sottolineato Olav Akselsen, direttore generale Shipping e Navigation della Norwegian Maritime Authority (NMA), l'autorità che amministra il registro navale. «Nonostante le difficoltà attraversate dal settore marittimo norvegese - ha rilevato - abbiamo invece registrato uno sviluppo positivo per la bandiera di Stato. Ciò è importante per la Norvegia quale nazione marittima».

Il registro norvegese ha specificato il trasferimento di 35 delle navi al NIS avvenuto nel corso del 2016 può essere correlato alle disposizioni che consentono ai soli mezzi navali di costruzione in classe NIS di essere impiegati sulla piattaforma continentale norvegese. «I cambiamenti normativi - ha ammesso Akselsen - hanno senza dubbio avuto un ruolo importante. Ma la Norwegian Maritime Authority ha avuto anche un riscontro positivo relativamente al lavoro che facciamo per i nostri clienti e questo apprezzamento è rivolto a tutti i dipendenti della NMA».



