21 dicembre 2016

L'Autorità Portuale di Savona ha presentato l'edizione 2015 del Bilancio di Sostenibilità

È stato l'ultimo atto ufficiale dell'ente prima dell'accorpamento con l'authority portuale genovese

Oggi l'Autorità Portuale di Savona, quale suo ultimo atto ufficiale prima della sua trasformazione in Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l'accorpamento all'Autorità Portuale di Genova, ha presentato l'edizione 2015 del Bilancio di Sostenibilità, una fotografia del rapporto dialettico esistente tra il porto, le attività industriali e le città di Savona e Vado che ospitano i due bacini portuali.

Il Bilancio di Sostenibilità è giunto all'ottava edizione. «Questo documento - ha ricordato il presidente uscente dell'Autorità Portuale di Savona, Gian Luigi Miazza, in occasione degli auguri a tutto il personale dell'ente - vuole andare oltre la semplice esposizione contabile e si è rivelato uno strumento importante per comunicare le molteplici sfaccettature della nostra realtà, illustrando le varie dimensioni della sostenibilità, economico-strategica, sociale e ambientale. Il Bilancio di Sostenibilità evidenzia che tra le finalità c'è quella di contribuire allo sviluppo socio economico dell'ambito portuale e dei suoi territori, principio ancor più importante in questi momenti di crisi economica che si manifesta attraverso una rilevante occupazione, diretta e indiretta, prodotta dalla filiera che colloca il porto ai vertici dell'economia provinciale. L'intenzione e la speranza - ha specificato Miazza - sono di far conoscere l'operato di chi ha guidato amministrativamente il porto , quindi a tutti i cittadini, descrivendo in maniera chiara e leggibile i progetti strategici che sono in fase di realizzazione, in modo da rendere fruibili a tutti anche quegli aspetti tecnici di non immediata comprensione».



