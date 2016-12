22 dicembre 2016

Wallenius Lines e Wilh. Wilhelmsen siglano un accordo che precisa i termini della fusione

Il completamento dell'operazione è previsto per l'inizio del prossimo aprile

La società armatoriale svedese Wallenius Lines e quella norvegese Wilh. Wilhelmsen hanno reso noto oggi di aver compiuto un passo avanti nel progetto di fusione annunciato lo scorso settembre dalle parti ( del 5 settembre 2016). Stamani, infatti, le due compagnie hanno sottoscritto un accordo che definisce la struttura della nuova società che manterrà il nome Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL), attuale denominazione della joint venture paritetica costituita dalle due compagnie scandinave nel 1999 in cui confluiranno anche le compagnie di navigazione EUKOR Car Carriers e American Roll-on Roll-off Carrier.

L'accordo prevede da parte di Wilh. Wilhelmsen un'emissione di azioni per Wallenius Lines in cambio delle quote che la compagnia svedese detiene attualmente negli investimenti che ha in comune con il partner norvegese. In particolare, verranno emesse oltre 203 milioni di azioni per un valore dell'aumento di capitale pari a 105,6 milioni di corone norvegesi (11,7 milioni di euro) e per un valore unitario ad azione pari a 0,52 corone norvegesi.

Al termine della fusione la Wallenius Wilhelmsen Logistics risulterà partecipata al 37,8% da Wilh. Wilhelmsen e al 48,0% da Wallenius Lines, con il rimanente 14,2% detenuto dagli attuali azionisti di minoranza. WWL avrà un capitale sociale di 220 milioni di corone norvegesi (24,3 milioni di euro) suddiviso in 423,1 milioni di azioni del valore unitario di 0,52 corone norvegesi.

Inoltre l'intesa prevede che successivamente Wallenius riduca la propria quota in WWL di 43,1 milioni di azioni in modo che Wallenius Lines e Wilh. Wilhelmsen abbiano partecipazioni di analoga consistenza nella nuova società (160,0 milioni di azioni). Almeno il 25% dei 43,1 milioni di titoli azionari di cui Wallenius si dovrà disfare verranno venduti entro quattro settimane dalla data di completamento della fusione, prevista per l'inizio del prossimo aprile, e la quota restante verrà venduta al più tardi entro tre settimane dalla pubblicazione del secondo bilancio trimestrale della Wilh. Wilhelmsen successivo al completamento della fusione.

L'accordo siglato oggi conferma anche altri termini dell'intesa preliminare annunciata a settembre, tra cui il mantenimento della presenza alla Borsa di Oslo, mercato azionario in cui Wallenius Wilhelmsen Logistics subentrerà a Wilh. Wilhelmsen.



