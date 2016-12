22 dicembre 2016

“K” Line fa causa alla APL Logistics

Richiesto il risarcimento dei danni provocati dalle false informazioni diffuse da dipendenti dell'azienda di Singapore

La compagnia di navigazione giapponese Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) ha annunciato di aver intentato causa civile, depositata presso la corte distrettuale di Tokyo, nei confronti della APL Logistics di Singapore, richiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di false informazioni sulla compagnia nipponica diffuse da dipendenti dell'azienda logistica.

A settembre, infatti, “K” Line aveva denunciato che ai propri clienti erano state inviate e-mail in cui si prospettava un possibile fallimento di “K” Line ( del 23 settembre 2016), invio avvenuto tra l'altro mentre si stavano manifestando i negativi effetti sui traffici marittimi di linea del fallimento della compagnia di navigazione sudcoreana Hanjin Shippin che è stata posta in amministrazione controllata proprio all'inizio di settembre.

Nei giorni successivi APL Logistics aveva confermato che attorno al 20 e 21 settembre scorsi «un piccolo numero di dipendenti» dell'azienda aveva diffuso presso diversi clienti informazioni sulla posizione e sostenibilità finanziaria di “K” Line e aveva precisato che APL Logistics non approvava le osservazioni formulate da questi dipendenti e che questi ultimi stavano ritrattando le loro dichiarazioni o erano in procinto di farlo. APL Logistics, inoltre, aveva evidenziato che avrebbe continuato ad accettare prenotazioni per “K” Line.

Oggi la compagnia giapponese ha lamentato che queste e-mail, in cui si sconsigliava vivamente di evitare di fissare prenotazioni con “K” Line e di affidare i carichi ad altri operatori a causa di un potenziale fallimento della compagnia, hanno danneggiato la reputazione di “K” Line. Specificando che «”K” Line ha subito notevoli danni a causa di cancellazioni o sospensioni delle prenotazioni da parte dei clienti», la compagnia giapponese ha quindi deciso di intentare la causa.



