23 dicembre 2016

Le VLCC di Oman Shipping Company escono dal pool VL8

Sono 15 le navi cisterna di grande portata che la compagnia omanita aveva affidato alla gestione di Navig8

La compagnia di navigazione pubblica omanita Oman Shipping Company (OSC) uscirà dal VL8, uno dei 16 pool gestiti dalla Navig8 a Singapore, avendo deciso di gestire autonomamente le proprie Very Large Crude Carrier (VLCC). La flotta della compagnia omanita è costituita da 51 navi, di cui 44 di proprietà, in gran parte (33) unità cisterna. Dalla flotta del pool, attualmente costituita da 46 VLCC, usciranno le 15 delle 16 VLCC di proprietà della OSC che dal 2010, all'atto della costituzione del pool, la compagnia mediorientale aveva affidato alla gestione della Navig8.

«Nonostante i numerosi vantaggi che abbiamo ottenuto con la partecipazione delle nostre navi al pool VL8 - ha spiegato l'amministratore delegato di Oman Shipping Company, Tarik Al Junaidi - abbiamo assunto la decisione di internalizzare la gestione commerciale della nostra flotta di VLCC per soddisfare le nostre legittime aspirazioni di crescita in ogni area funzionale sotto il marchio OSC».

Oman Shipping Company è stata costituita nel 2003 ed è partecipata all'80% dal Ministero delle Finanze dell'Oman e al 20% dalla compagnia petrolifera Oman Oil Company che a sua volta è interamente detenuta dal governo omanita.





