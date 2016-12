23 dicembre 2016

Un missile ha colpito una nave iraniana nel Mar Rosso

Morti almeno sette marittimi pakistani

Violento attacco ad una nave nel Mar Rosso. La piccola unità multipurpose iraniana Jouya 8 è stata colpita da un missile mentre era in navigazione al largo della costa dello Yemen, nei pressi del porto di Hodeidah, causando la morte di almeno sette membri dell'equipaggio mentre un marittimo è sopravvissuto all'esplosione.

Non è ancora stato accertato quando è avvenuto l'attacco. Secondo dichiarazioni rese al quotidiano pakistano “Dawn” da un rappresentante della Arabian Marine Services, la società di manning che ha provveduto all'imbarco di sette marittimi pakistani sulla Jouya 8, l'attacco sarebbe avvenuto quattro giorni fa mentre la nave stava facendo ritorno a Dubai dopo aver sbarcato il carico in Egitto, causando probabilmente il suo affondamento. Queste informazioni sarebbero state comunicate per via telefonica all'agenzia dal primo ufficiale della nave che sarebbe riuscito a raggiungere a nuoto la costa. Il giornale pakistano ha riferito anche dichiarazioni di un ufficiale della Marina Militare Pakistana secondo cui la data in cui è avvenuto l'incidente e l'area in cui si è verificato non possono ancora essere accertati.







