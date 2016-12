27 dicembre 2016

Kalmar consegnerà sette nuove gru a portale su gomma al porto algerino di Orano

L'ordine ha un valore di circa dieci milioni di euro

L'algerina Groupement D'Interêt Commun Des Entreprises Portuaires (GICEP) ha ordinato alla finlandese Kalmar la fornitura di sette gru a portale su gomma che saranno impiegate nel porto di Orano. L'ordine ha un valore di circa dieci milioni di euro. I nuovi mezzi di sollevamento verranno presi in consegna nel corso del terzo trimestre del prossimo anno.

Le sette gru sono state ordinate nel quadro nel piano di ampliamento del container terminal del porto algerino che prevede di incrementare la capacità di traffico annua dell'infrastruttura a 500mila teu.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec