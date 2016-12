28 dicembre 2016

RFI implementa nuove tecnologie per potenziare i collegamenti ferroviari con il Nord Europa

Conclusi i test per installare la tecnologia Radio Infill con il sistema ERTMS/ETCS livello 1 sulla linea Domodossola-Novara del corridoio europeo Reno-Alpi

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha sperimentato il sistema ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) livello 1 assieme alla tecnologia Radio Infill sulla linea ferroviaria Domodossola-Novara, che fa parte del core corridor europeo TEN-T Reno-Alpi che collega i porti di Anversa e Rotterdam, attraversando Olanda, Belgio, Germania ed Italia, al porto di Genova.

La società di gestione dell'infrastruttura del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha sottolineato che si tratta della prima sperimentazione di questo tipo al mondo e che ha l'obiettivo di migliorare la gestione del traffico dei treni passeggeri e merci, rendere interoperabili le linee ferroviarie transfrontaliere di collegamento con l'Europa e incrementare ulteriormente la sicurezza degli attraversamenti stradali dei passaggi a livello.

RFI ha evidenziato che queste prove tecniche hanno registrato ottimi risultati tanto che nel 2017 il sistema sarà attivato sull'intera linea Domodossola-Novara, di circa 80 chilometri, e poi esteso su altre tratte italiane inserite nei corridoi europei TEN-T ancora gestite con sistemi elettromeccanici e SCMT. RFI ha precisato che, non appena le linee saranno potenziate con nuovi apparati elettronici, potrà essere effettuato l'upgrading al livello 2, già utilizzato sull'intero sistema italiano AV/AC.

L'ERTMS/ETCS è il sistema utilizzato per il distanziamento in sicurezza dei treni e per il controllo della circolazione ferroviaria. È basato sulla radiotrasmissione di dati e informazioni che, dalle sale controllo a terra, giungono direttamente al treno in corsa. In questo modo è possibile seguire in tempo reale, istante per istante, la marcia del treno e fornire al macchinista tutte le indicazioni necessarie alla guida in sicurezza con l'attivazione della frenatura d'emergenza nel caso in cui non siano rispettati tutti i parametri e le condizioni di sicurezza (velocità superiore a quella consentita, rallentamenti, ostacoli sui binari, eccetera). RFI ha spiegato che la tecnologia Radio Infill permette di gestire la circolazione ferroviaria da un unico Posto centrale migliorando le funzionalità dei sistemi elettromeccanici e rendendo interoperabili le linee attrezzate con il Sistema Controllo Marcia Treni (SCMT).

Le prove - ha specificato RFI - hanno dimostrato la validità tecnica del nuovo sistema, che permette di incrementare le prestazioni delle linee attraverso un collegamento continuo via radio (GSM-R) fra i treni, i punti di controllo lungo la linea e la sala di controllo centrale, in questo caso situata a Novara. Grazie alla nuova tecnologia, ogni treno riceve, istante per istante, la conferma di via libera per proseguire il viaggio, migliorando sensibilmente gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail