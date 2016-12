29 dicembre 2016

La quota del gruppo terminalista DP World nella Pusan Newport Co. è salita al 66,03%

HPH Trust acquisisce il controllo della Huizhou International Container Terminals

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha acquisito un ulteriore 23,94% del capitale della Pusan Newport Co. (PNC), quota che è stata ceduta dalla Samsung Corporation e da alcune sue filiali. Con questa transazione la partecipazione del gruppo terminalista mediorientale nella PNC è salita al 66,03%.

Con una capacità di traffico annua pari a 5,25 milioni di teu, il container terminal gestito da PNC nel porto di Busan è il più grande dello scalo sudcoreano.

Intanto la società terminalista Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust), attraverso le filiali Yantian International Container Terminals (Phase III) (YICT III) e Shenzhen Pingyan Multimodal Co. (PML) ha stretto accordi con la Hutchison Ports Huizhou, che fa capo alla Hutchison Port Holdings (HPH), trustee manager della HPH Trust, per acquisire rispettivamente il 65% e il 15% del capitale della Huizhou International Container Terminals (HICT), di cui attualmente HPH detiene l'80% del capitale mentre il restante 20% è posseduto dalla Huizhou Port Group (HPG). A completamento della transazione la HICT risulterà partecipata al 65% da YICT III, al 20% da HPG e al 15% da PML.

HICT possiede e gestisce lo Huizhou International Container Terminals, terminal per contenitori situato nella Quanwan Port Zone della Daya Bay Economic and Technological Development Zone nella provincia di Guangdong. Il container terminal, che è l'unico nel porto di Huizhou, occupa 60 ettari, ha banchine per un totale di 800 metri lineari con profondità del fondale di -15,7 metri.



