30 dicembre 2016

Fincantieri ha prorogato la scadenza dell'Opa sulle azioni di Vard

Il periodo dell'offerta pubblica di acquisto è stato esteso al 12 gennaio

Fincantieri ha reso noto di aver posticipato al prossimo 12 gennaio, alle ore 17.30 (orario di Singapore), la chiusura del periodo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria condizionata che è stata lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas e che è finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings non già detenute direttamente o indirettamente. La data di scadenza dell'offerta era originariamente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) di ieri.







