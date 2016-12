30 dicembre 2016

Da domenica i documenti emessi da COSCON saranno contrassegnati dal nome COSCO Shipping Lines

Abbandonata la ragione sociale COSCO Container Lines

Da domenica le polizze di carico della compagnia di navigazione cinese COSCON non saranno più contrassegnate dalla ragione sociale COSCO Container Lines Co. Ltd. Lo scorso 18 novembre la società del gruppo armatoriale China COSCO Shipping Corporation (COSCOCS) ha infatti cambiato nome assumendo quello di COSCO Shipping Lines Co. Ltd.







