30 dicembre 2016

Il gruppo Grimaldi estenderà la linea Ancona-Igoumenitsa-Patrasso al porto di Venezia

Il servizio per il trasporto di merci e passeggeri avrà frequenza bisettimanale

Dal prossimo 3 gennaio la linea marittima bisettimanale Ancona-Igoumenitsa-Patrasso per il trasporto di merci e passeggeri operata dal gruppo Grimaldi verrà estesa al porto di Venezia. Attualmente questo servizio è realizzato quotidianamente dalle navi Cruise Europa e Cruise Olympia. Le partenze da Venezia si svolgeranno il martedì e mercoledì alle ore 23:59 con arrivo il giorno dopo a Igoumenitsa e Patrasso, rispettivamente alle ore 7:00 e 13:00. Da Patrasso le partenze avverranno il lunedì e martedì alle ore 19:00 e da Igoumenitsa il martedì e mercoledì alle ore 1.00 con arrivo a Venezia alle ore 20:30 del martedì e mercoledì.

Il nuovo collegamento tra Venezia, Igoumenitsa e Patrasso si aggiunge a quello già offerto dal gruppo Grimaldi tra questi porti per il trasporto di sole merci rotabili che ha frequenza trisettimanale da ambo le direzioni, con l'impiego delle navi Eurocargo Trieste ed Eurocargo Patrasso. Si raggiungeranno così le cinque partenze settimanali tra il porto lagunare e la Grecia per il trasporto di rotabili.

Grimaldi Euromed, la società del gruppo partenopeo Grimaldi proprietaria delle Cruise Europa e Cruise Olympia, gestirà direttamente il collegamento Venezia-Ancona-Igoumenitsa-Patrasso mentre Minoan Lines, società che fa anch'essa parte del gruppo armatoriale napoletano, sarà agente generale in Grecia nonché partner in alcuni servizi di bordo.

Grimaldi ha ricordato che, con una capacità di carico di circa 3.000 metri lineari di merce rotabile nonché di 3.000 passeggeri e 215 auto al seguito, le Cruise Europa e Cruise Olympia sono i cruise ferry più grandi nel Mediterraneo.



