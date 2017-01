2 gennaio 2017

L'operatore intermodale Kombiverkehr intensifica i collegamenti con l'Olanda, la Germania e l'Italia

L'offerta sull'asse transalpino viene elevata a 120 treni alla settimana attraverso il Brennero

L'operatore intermodale tedesco Kombiverkehr ha iniziato il 2017 annunciando il prossimo potenziamento del proprio network di servizi con novità nei collegamenti che interessano l'Olanda, la Germania e l'Italia.

In particolare, è stata programmata l'attivazione nei prossimi giorni di un nuovo treno shuttle sulla linea tra Duisburg-Ruhrort Hafen e il Combined Cargo Terminal (CCT) nel porto olandese di Moerdijk. Con il nuovo collegamento tra l'area della Ruhr e la provincia olandese del Brabante Settentrionale, Kombiverkehr potenzierà i servizi da e per l'Olanda con ulteriori tre coppie di treni alla settimana con l'obiettivo di incrementare gradualmente la frequenza di traffico a cinque partenze settimanali in entrambe le direzioni.

L'azienda tedesca ha annunciato inoltre che, a causa di un ulteriore aumento dei volumi trasportati tra la Germania e l'Italia, ha deciso di intensificare la frequenza dei treni da e per Verona attivando nei prossimi giorni dieci ulteriori partenze alla settimana. Di conseguenza sull'asse transalpino verranno operati complessivamente 120 treni alla settimana attraverso il Brennero. In particolare, verrà aumentata la frequenza del servizio Amburgo-Verona, elevandola da tre a cinque rotazioni, e quella del servizio Ludwigshafen BASF-Verona, portandola da sei a otto partenze settimanali in entrambe le direzioni. Inoltre dal 16 febbraio sulla linea Kiel-Verona verranno effettuate tre rotazioni invece delle attuali due.

Infine in Germania Kombiverkehr potenzierà i collegamenti Duisburg-Amburgo-Billwerder, Duisburg-Rostock e Colonia-Ludwigshafen.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail