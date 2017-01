2 gennaio 2017

Il 13 gennaio si insedierà il Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale

I componenti designati sono Luigi Iavarone, Umberto Masucci, Gaetano Criscuolo e Arturo Faraone

Il prossimo 13 gennaio si insedierà il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il nuovo organo della neo costituito ente che è nato dall'accorpamento delle Autorità Portuale di Napoli e Salerno e la cui giurisdizione ricomprende anche il porto di Castellammare di Stabia.

Il Comitato di Gestione dell'AdSP, che affiancherà il presidente dell'ente Pietro Spirito, è stato formato a seguito delle designazioni dei suoi componenti da parte del presidente della giunta regionale della Campania, del sindaco della Città Metropolitana di Napoli, del sindaco del Comune di Salerno e dal comandante della Capitaneria di Porto di Napoli. I componenti designati sono rispettivamente Luigi Iavarone, Umberto Masucci, Gaetano Criscuolo e Arturo Faraone.

«Le istituzioni- ha osservato Pietro Spirito - hanno rispettato i tempi di nomina dei loro rappresentanti. Si tratta di un segnale di disponibilità necessario ed opportuno per avviare tempestivamente le azioni finalizzate allo sviluppo della portualità campana. Ora parte il percorso necessario per programmare e realizzare la crescita del sistema portuale del Medio Tirreno. Nel corso del mese di gennaio il Comitato di Gestione sarà impegnato ad approvare il documento di piano operativo, per sottoporlo al ministro Delrio entro il 5 febbraio».

L'ordine del giorno della prima seduta del Comitato di Gestione prevede la nomina del segretario generale dell'AdSP, il bilancio di previsione 2017 dell'ente, l'assetto dell'Autorità di Sistema, l'illustrazione e l'inizio del confronto sul nuovo piano operativo.



