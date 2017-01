3 gennaio 2017

Fincantieri selezionata offerente preferenziale per acquisire il controllo di STX France

Scartata la proposta avanzata da un'altra società

Oggi la stampa sudcoreana ha annunciato che il tribunale distrettuale di Seul ha selezionato il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri quale offerente preferenziale per l'acquisizione della quota del 66,6% circa detenuta dalla STX Offshore & Shipbuilding Co. nella società cantieristica francese STX France, che è specializzata nella costruzione di navi passeggeri.

Alla gara avrebbe partecipato un'altra società che avrebbe presentato un'offerta di importo superiore a quella avanzata dall'azienda italiana, proposta che però sarebbe stata scartata per carenze nel dettaglio delle modalità con cui l'acquisizione sarebbe stata finanziata.







