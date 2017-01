4 gennaio 2017

Governo e sindacati francesi si mobilitano in vista della possibile acquisizione di STX France da parte di Fincantieri

Oggi il segretario di Stato all'Industria incontrerà i rappresentanti delle istituzioni di Saint-Nazaire e delle organizzazioni sindacali

Il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri ha confermato di aver ricevuto una lettera da Samil PricewaterhouseCoopers, advisor di STX Europe, con la quale le è stato notificato di essere stata selezionata quale preferred bidder nel processo di vendita del 66,66% della società cantieristica francese STX France.

Intanto il segretario di Stato francese all'Industria, Christophe Sirugue, ha annunciato che questo pomeriggio visiterà il cantiere navale di STX France a Saint-Nazaire con lo scopo di incontrare i rappresentanti delle istituzioni di Saint-Nazaire e dei sindacati a seguito alla decisione del tribunale di Seoul di avviare trattative in esclusiva con Fincantieri.

Prospettando le conseguenze dell'eventuale acquisizione del controllo di STX France da parte di Fincantieri, il sindacato CGT ha sottolineato che si corre il rischio di una duplicazione di alcuni servizi e della definizione di scelte politiche e industriali che andrebbero a scapito dei lavoratori.

Il segretario generale della sezione Navale della CGT, Sebastien Benoit, ha evidenziato che Fincantieri ha ammesso di avvalersi di lavoratori delle aziende dell'indotto per un totale pari al 65% della forza lavoro complessiva utilizzata dal gruppo navalmeccanico: «ciò - ha rilevato - può pertanto aumentare sensibilmente la politica di precarizzazione dei rapporti di lavoro avviata diversi anni fa dalle direzioni di Alstom, Aker e STX anche con l'approvazione dello Stato francese, che è azionista con il 33%. Questo non è accettabile! Questa politica di rapporti di lavoro precari - ha denunciato Benoit - rappresenta un pericolo per i lavoratori dipendenti e questo è il motivo per cui la CGT Navale chiede un piano di assunzioni di massa ed una composizione reale dei salari che non sia frazionata come è quella attuale».

Benoit ha affermato la necessità di «ottenere risposte chiare dai potenziali acquirenti dei cantieri circa le loro intenzioni in questo campo», risposte - ha specificato - che devono giungere anche dallo Stato.

Benoit ha annunciato che il sindacato ha chiesto di essere ricevuto al più presto dal Consiglio dei ministri e ha ricordato che la CGT sarà il 10 gennaio a Roma per incontrare i sindacati italiani dei dipendenti di Fincantieri con lo scopo di discutere la realtà sociale e industriale affrontata quotidianamente dai dipendenti del gruppo.



