4 gennaio 2017

Cessa l'attività dei marchi crocieristici Swan Hellenic e Voyages of Discovery

Il gruppo britannico All Leisure Holidays è stato posto in amministrazione controllata

Oggi la compagnia crocieristica britannica All Leisure Holidays (ALH), che opera la nave Minerva con il marchio Swan Hellenic e la nave Voyager sotto il marchio Voyages of Discovery, è stata posta in amministrazione controllata e l'attività dei due marchi crocieristici è cessata con effetto immediato.

«Purtroppo, a causa della situazione finanziaria sfavorevole di ALH - hanno annunciato le due compagnie in una nota - è stata cessata l'attività con la conseguenza che la maggior parte dei dipendenti risulta in esubero e che sono stati cancellati tutti i futuri viaggi». Per le crociere già programmate dalle due compagnie erano state raccolte sinora le prenotazioni di 13.000 passeggeri.

La nave Minerva, che può ospitare 350 passeggeri, sarebbe dovuta partire ieri dal porto di Marsiglia per una crociera con destinazione Tenerife, mentre la Voyages of Discovery, che ha una capacità di 540 passeggeri, sarebbe dovuta partire oggi dal porto malese di Port Kelang diretta a Singapore.





