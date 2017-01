5 gennaio 2017

Euronav stringe un accordo di sale and leaseback per quattro navi VLCC

Sono state cedute alla Wafra Capital Partners

La belga Euronav ha annunciato la vendita e la successiva presa a noleggio di quattro petroliere VLCC della propria flotta. Le Very Large Crude Carrier sono state cedute a veicoli societari della statunitense Wafra Capital Partners Inc., società di private equity che fa capo ad agenzie governative del Kuwait e che è specializzata nell'attuazione di operazioni conformi alla finanza islamica. La transazione ha un valore di 186 milioni di dollari.

Le quattro navi, che sono state prese a noleggio a scafo nudo da Euronav per cinque anni per una rata giornaliera media unitaria di 22.000 dollari, sono la Nautilus, che è stata costruita nel 2006 dalla Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC), e le unità Navarin, Neptun e Nucleus, tutte costruite nel 2007 dallo stesso cantiere navale cinese. A conclusione del periodo di noleggio le petroliere saranno consegnate ai nuovi proprietari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec