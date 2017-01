9 gennaio 2017

Nel 2017 è attesa un'ulteriore crescita del traffico nei porti spagnoli

Il 2016 è stato archiviato con il nuovo record storico di circa 509 milioni di tonnellate

I porti spagnoli hanno chiuso il 2016 con un traffico complessivo delle merci pari a 509 milioni di tonnellate, totale che rappresenta il nuovo record storico annuale e un incremento dell'1% circa rispetto a 502 milioni di tonnellate movimentate nell'anno precedente. Il risultato è stato annunciato oggi dal Ministero dei Trasporti spagnolo che ha presentato le previsioni sull'evoluzione che il traffico portuale registrerà quest'anno.

Nel 2017 è attesa una crescita più sostenuta che porterà il volume totale ad un nuovo record pari 529 milioni di tonnellate. Inoltre il porto di Algeciras sarà il primo scalo portuale spagnolo a superare i 100 milioni di tonnellate di carichi movimentati in un anno e si collocherà al primo posto nel Mediterraneo e tra il quarto e il quinto posto in Europa.

Nel 2016 i porti spagnoli hanno movimentato circa 236 milioni di tonnellate di merci varie (224 milioni nel 2015), 167 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (168 milioni) e 93 milioni di tonnellate di rinfuse solide (96 milioni). Nel 2017 è atteso un traffico di 243 milioni di tonnellate di merci varie, 172 milioni di tonnellate di rinfuse liquide e 98 milioni di tonnellate di rinfuse solide.

Relativamente al solo traffico dei container, quest'anno è atteso un traffico pari a 15,5 milioni di teu (8,0 milioni di teu in transito) rispetto a 15,0 milioni di teu circa movimentati nel 2016 (7,9 milioni in transito), totale che costituisce il nuovo record storico per i porti spagnoli e un aumento del +5% circa rispetto a 14,3 milioni di teu movimentati nel 2015 (7,4 milioni in transito).

Anche nel settore dei passeggeri il 2016 è stato archiviato con un nuovo record storico di traffico essendo state movimentate 32,6 milioni di persone, di cui 24,0 milioni sui traghetti e 8,7 milioni sulle navi da crociera, rispetto a 31,2 milioni di persone nell'anno precedente, di cui 22,6 milioni sui traghetti e 8,6 milioni nel comparto delle crociere. Nel 2017 è previsto un traffico di 33,0 milioni di passeggeri, di cui 24,2 milioni nel segmento dei traghetti e 8,8 milioni in quello delle crociere.

Inoltre il Ministero spagnolo ha annunciato un piano di investimenti per migliorare l'accessibilità viaria e ferroviaria ai porti che prevede investimenti complessivi pari a 1.418 milioni di euro nel periodo 2017-2021. Tali investimenti saranno suddivisi in 514 milioni di euro destinati ad interventi entro le cinte portuali, 464 milioni di euro relativamente all'ultimo miglio e 441 milioni di euro sulla rete viaria e ferroviaria generale. Complessivamente 553 milioni di euro proverranno dal Fondo finanziario per l'accessibilità terrestre ai porti.









