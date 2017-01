10 gennaio 2017

Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Oakland è cresciuto del +4,0%

Record storico degli sbarchi di container pieni

Nel 2016 il porto di Oakland ha movimentato un traffico dei container pari a 2.369.641 teu, con un incremento del +4,0% rispetto a 2.277.521 teu movimentati nell'anno precedente. La crescita è stata determinata dall'aumento del +7,6% della movimentazione di container pieni che ha raggiunto il massimo storico di 1.832.221 teu, record generato grazie al totale mai così elevato di container pieni allo sbarco che sono stati pari a 883.647 teu (+4,7%), mentre i container pieni all'imbarco sono stati pari a 948.574 teu (+10,5%).

Lo scorso anno il traffico di container vuoti ha totalizzato 537.420 teu, in calo del -6,6% rispetto a 575.141 teu nel 2015. I container vuoti allo sbarco sono stati pari a 227.816 teu (+15,8%) e quelli all'imbarco a 309.640 teu (-18,2%).





