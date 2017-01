10 gennaio 2017

L'IMO esorta l'UE a non assumere una decisione unilaterale sulle emissioni dello shipping

Lim: sarebbe non solo prematura, ma avrebbe anche un grave impatto sul lavoro portato avanti dall'International Maritime Organization

Il segretario generale dell'International Maritime Organization (IMO), Kitack Lim, ha inviato una lettera al presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, al presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, e al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, nella quale esprime preoccupazione per la proposta di includere il trasporto marittimo nel sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS) ( del 15 dicembre 2016), inclusione che dovrebbe avere effetto dal 2023 se entro il 2021 l'IMO non adotterà un'ulteriore sistema globale per ridurre le emissioni di gas serra del trasporto marittimo e che - ha spiegato - potrebbe porre a rischio gli sforzi in atto per limitare le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto marittimo su base globale.

«Sono preoccupato - ha precisato Lim - per il fatto che una decisione definitiva di estendere la EU ETS alle emissioni prodotte dallo shipping sarebbe non solo prematura, ma avrebbe anche un grave impatto sul lavoro portato avanti dall'IMO per ridurre le emissioni di gas serra dal trasporto marittimo internazionale. L'inclusione delle emissioni dalle navi nell'UE ETS rischia di minare in modo significativo gli sforzi a livello globale».

Lim ha ricordato che l'IMO, quale agenzia delle Nazioni Unite incaricata di rendere sicuro il trasporto marittimo e di prevenire l'inquinamento marino e atmosferico prodotto dalle navi, ha in atto iniziative per limitare le emissioni di gas serra prodotte dallo shipping che sono giunte ad uno stadio avanzato e che nel 2011 l'agenzia è diventata il primo organismo internazionale ad adottare misure obbligatorie di efficienza energetica per un intero settore con una serie di requisiti tecnici e operativi per le navi di nuova costruzione e per quelle già in esercizio che sono entrati in vigore nel 2013. Inoltre lo scorso ottobre l'IMO ha adottato un sistema di raccolta di dati sui consumi di olio combustibile delle navi che sarà reso obbligatorio e verrà applicato a livello globale e ha ricordato che questo sarà il primo di un approccio in tre fasi che condurrà ad una decisione informata sulla necessità di introdurre ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica e limitare l'emissione di gas serra del trasporto marittimo internazionale. L'IMO - ha puntualizzato Lim - ha approvato anche una tabella di marcia per lo sviluppo di una strategia globale sulla riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle navi che prevede l'adozione di una strategia iniziale nel 2018.

Nella lettera il segretario generale dell'IMO ha evidenziato come ciò dimostri non soltanto la leadership e il ruolo dell'International Maritime Organization come organismo globale per la definizione e l'applicazione di norme per il trasporto marittimo internazionale, ma ribadisca inoltre che l'IMO è l'unico organo appropriato per portare avanti questo lavoro e per ottenere la cooperazione politica necessaria di tutti i governi rappresentati presso l'IMO, tra cui gli Stati membri dell'Unione Europea. «Tale cooperazione politica - ha sottolineato Lim - è importante per garantire che tutte le nazioni agiscano assieme affinché nessuno sia lasciato indietro».

Lim ha specificato che un'azione unilaterale o regionale, che sia in conflitto o che mini le iniziative che sono state attentamente esaminate e deliberate da parte della comunità internazionale presso l'IMO, pone a rischio la fiducia a livello mondiale che presso l'IMO possa essere sviluppato un sistema di regole coerente e omogeneo.

Lim ha ricordato inoltre che l'accordo di Parigi del 2015 sul clima non fa alcun riferimento alle emissioni del trasporto marittimo internazionale a causa della natura globale del settore e della difficoltà di attribuire le emissioni di una nave ad un singolo Stato, ed ha evidenziato come tuttavia il lavoro sul controllo delle emissioni di gas serra portato avanti dall'IMO dimostri che è in corso un'azione forte indirizzata verso l'obiettivo di una soluzione assolutamente globale per il trasporto marittimo internazionale che sarà raggiunta attraverso la cooperazione tra tutti i suoi Stati membri, inclusi quelli dell'UE.

Lim ha concluso rilevando come la decisione del Consiglio dell'IMO che è stata assunta all'inizio dello scorso mese e che ha autorizzato due ulteriori riunioni di un apposito gruppo di lavoro del Marine Environment Protection Committee sulla riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle navi che si terranno nel corso del 2017, con la prima in programma il 26-30 giugno, consentirà ulteriori progressi e rimarchi l'importanza e l'urgenza che l'IMO attribuisce a questo problema.



