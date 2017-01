10 gennaio 2017

In Toscana partono due progetti di formazione sulla logistica, la nautica e la blue economy

Sono stati approvati dall'Unione Europea e vi parteciperanno 400 persone

Nei prossimi 18 mesi in Toscana circa 400 persone parteciperanno ai programmi di formazione nell'ambito di “LIST” e “BEST”, due progetti per la “formazione strategica” appena approvati dall'Unione Europea e ammessi al finanziamento di 650 milioni di euro provenienti dal bando del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

L'attività di formazione si svolgerà secondo un cronoprogramma definito con le imprese coinvolte nel Tavolo di Formazione Strategica, strumento nato nel luglio del 2016 per effetto di un protocollo di intesa firmato tra soggetti pubblici (Autorità Portuali di Livorno e di Piombino e Provincia di Livorno), sindacati (Cgil, Cisl, Uil) e rappresentanze imprenditoriali (Confindustria, CNA, Asamar, Spedimar, Spedizionieri Doganali) e voluto dall'ente portuale di Livorno per definire un piano di offerta formativa tarato sulle esigenze reali del territorio.

Il progetto LIST si rivolge alla logistica (List sta per “Logistica Innovazione e specializzazione Toscana”) e il progetto BEST alla nautica da diporto (Best: Blue Economy and Strategic Training”). Il primo vede il coinvolgimento di numerose imprese industriali e logistiche che gravitano attorno alle infrastrutture chiave del “nodo logistico complesso della costa nord tirrenica”: dal porto di Livorno a quello di Piombino, dall'Interporto Vespucci alla Darsena Pisana sino all'interporto di Prato e all'area fiorentina. Il secondo è un esempio concreto di cooperazione tra l'Autorità Portuale di Livorno e Navigo, consorzio che raggruppa le imprese del settore nautico, e guarda alla nautica e alla “blue economy” come settori in grado di consolidare e rafforzare l'economia territoriale e regionale.

L'Autorità Portuale di Livorno, su mandato del Tavolo Formazione Strategica, ha definito la road map per la creazione del “Simulation and Training Center - Leghorn” (STCLEG), che concretizza la comunione d'intenti segnata dall'accordo del luglio 2016, facendo leva sui progetti appena approvati (come LIST e BEST) e su quelli già in corso (come GAINN relativo all'LNG). «A partire dai nodi portuali, interportuali e logistici della costa - ha commentato il commissario straordinario dell'ente, Giuliano Gallanti - è possibile lanciare una iniziativa per una formazione strategica non solo di livello regionale ma anche nazionale. Attraverso la sinergia tra soggetti pubblici e privati possiamo creare una realtà strutturata per la formazione e attivare procedure di monitoraggio delle ricadute occupazionali in porto».



