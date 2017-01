10 gennaio 2017

Nel 2016 il porto di Napoli ha movimentato 483.481 container (+10,3%)

Incremento del +22,8% nella seconda metà dell'anno. I crocieristi sono stati 1.306.151 (+2,8%)

Nel 2016 il porto di Napoli ha movimentato un traffico dei container pari a 483.481 teu, con un incremento del +10,3% rispetto a 438.280 teu movimentati nell'anno precedente. La crescita è stata generata dall'aumento del +22,8% registrato nella seconda metà del 2016, quando sono stati movimentati 253.215 teu rispetto a 206.157 teu nel secondo semestre del 2015, che ha fatto seguito ad una riduzione del -0,8% del traffico segnata nei primi sei mesi dello scorso anno.

Inoltre lo scorso anno il porto campano ha totalizzato un traffico di crocieristi pari a 1.306.151 unità, con una progressione del +2,8% rispetto a 1.269.571 passeggeri nel 2015. Nel 2016 i crocieristi in transito sono stati 1.164.041 (+1,8%), mentre quelli sbarcati ed imbarcati si sono stati attestati rispettivamente a 71.392 passeggeri (+10,9%) e 70.718 passeggeri (+13,5%). Lo scorso anno a Napoli sono approdate complessivamente 493 navi da crociera (+10,8%).









