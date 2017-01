11 gennaio 2017

Avviata a Taranto la procedura per l'istituzione dell'Agenzia per il lavoro in porto

Il Comitato Portuale ha votato all'unanimità la delibera a favore della sua istituzione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che gestisce il porto di Taranto, ha avviato la procedura per istituire l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment), come autorizzato dal governo alla fine dello scorso anno ( del 23 dicembre 2016). Ieri, infatti, il Comitato Portuale ha votato all'unanimità la delibera a favore dell'istituzione dell'Agenzia che sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'espressione del proprio parere.

Il decreto legislativo n. 243 dello scorso 29 dicembre prevede all'articolo 4 l'istituzione, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, dell'Agenzia da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delibera del Comitato di Gestione o del Comitato Portuale operante in prorogatio le proprie funzioni. La nuova norma prevede che nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale confluiscano lavoratori in esubero delle imprese terminaliste che operano nel settore dei container.







