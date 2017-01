12 gennaio 2017

Alleanza in Germania nel segmento delle riparazioni navali

È stata costituita dai cantieri German Dry Docks, BREDO e Mützelfeldwerft

I cantieri di riparazione navale tedeschi German Dry Docks AG (GDD) di Bremerhaven, BREDO Dockgesellschaft mbH (BREDO) di Bremerhaven e Mützelfeldwerft GmbH & Co. KG di Cuxhaven hanno annunciato la costituzione di un'alleanza che diventerà operativa il prossimo 1° febbraio e che farà capo al gruppo German Dry Docks. Le tre aziende hanno specificato che ciascun cantiere continuerà a preservare la propria indipendenza e continuerà ad operare con la propria denominazione, mente in futuro i tre stabilimenti saranno posti sotto la gestione di Guido Försterling e Dirk Harms, amministratori delegati rispettivamente di GDD e BREDO.

GDD, BREDO e Mützelfeldwerft hanno spiegato che l'alleanza consentirà una migliore pianificazione dei lavori, una maggiore flessibilità e un più intenso utilizzo della capacità dei tre cantieri. «In passato - ha precisato Dirk Harms - ogni cantiere ha dovuto rifiutare ordini in quanto i bacini erano occupati. Assieme siamo ora in grado di offrire una maggiore capacità e di rispondere a carichi di lavoro discontinui nei tre cantieri. L'armonizzazione dei processi ci consente di rispondere alle richieste dei clienti in maniera molto più flessibile ed efficiente dal punto di vista economico». «Tutti e tre i cantieri - ha aggiunto Guido Försterling - sono specializzati nelle riparazioni navali, sono attivi sette giorni su sette e 24 ore su 24 e il rispettivo know-how è complementare con quello degli altri stabilimenti. Grazie all'alleanza questa regione sta unendo le forze e questo è anche un forte segnale per la concorrenza internazionale».







