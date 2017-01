12 gennaio 2017

Fincantieri, posticipata al 2 febbraio la chiusura dell'Opa su Vard

L'offerta è stata dichiarata incondizionata

Fincantieri ha reso noto che la soglia minima di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria condizionata annunciata lo scorso 13 novembre e finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited, non già detenute direttamente o indirettamente, controllate o oggetto di accordo di acquisto, lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas Spa, è stata ridotta ad una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di Vard.

Poiché Fincantieri O&G detiene già il 55,63% circa del capitale sociale di Vard - ha spiegato il gruppo navalmeccanico italiano - tale soglia di adesione ridotta risulta raggiunta e l'offerta, non essendo soggetta ad altre condizioni, è stata dichiarata incondizionata in tutti gli aspetti.

Inoltre Fincantieri ha comunicato che la chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del prossimo 12 gennaio, è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del prossimo 2 febbraio.



