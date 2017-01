12 gennaio 2017

Lo studio legale internazionale Ince & Co ha aperto un ufficio a Marsiglia

L'obiettivo è di assicurare maggiore assistenza ai clienti del settore dello shipping

Lo studio legale internazionale Ince & Co ha aperto un proprio ufficio a Marsiglia con il supporto dei due avvocati partner Fabien d'Haussy e Laurianne Ribes specializzati in diritto marittimo e dei trasporti. «Ince & Co - ha sottolineato Jérôme de Sentenac, managing partner dello studio legale presso gli uffici di Parigi e Le Havre, le altre due altre sedi francesi che lo studio ha inaugurato nel 2002 – ha una solida reputazione quale uno dei primi studi legali mondiali nel settore del diritto marittimo».

Evidenziando che Marsiglia è sede del principale porto francese e che nella città hanno sede la maggior parte delle società armatoriali della Francia nonché numerose altre aziende del settore dello shipping come cantieri di riparazione navale, broker assicurativi, agenzie marittime e case di spedizione, de Sentenac ha spiegato che per Ince & Co «ha perfettamente senso aprire un ufficio in una località strategicamente importante come Marsiglia che si aggiunge ai nostri uffici a Parigi e Le Havre. Avere una presenza a Marsiglia dimostra il nostro impegno nei confronti del mercato e ci aiuterà ad assicurare maggiore assistenza ai nostri attuali e potenziali clienti che operano nel Mediterraneo e nel Nord Africa. Sono lieto - ha concluso de Sentenac - che Fabien e Laurianne abbiano deciso di mettere assieme le loro professionalità e di unirsi a noi».







