16 gennaio 2017

Nel 2016 il traffico marittimo nel canale di Suez è diminuito del -3,7%

Le navi transitate trasportavano 819,1 milioni di tonnellate di merci (-0,5%), di cui 400,6 milioni su quelle dirette verso sud (-4,0%) e 418,5 milioni su quelle dirette a nord (+3,2%)

Lo scorso anno nel canale di Suez sono transitate complessivamente 16.833 navi, con una diminuzione del -3,7% rispetto a 17.483 nel 2015. Le petroliere sono state 4.292 (-0,6%) e le navi di altra tipologia 12.541 (-4,8%), di cui 5.414 portacontainer (-8,9%), 2.801 rinfusiere (-2,7%), 1.662 navi multipurpose (+8,8%), 875 car carrier (-6,8%), 575 navi per gas naturale liquefatto (-14,2%), 461 navi ro-ro (+19,1%), 70 navi passeggeri (+2,9%) e 683 navi di altra tipologia (-9,5%).

Il tonnellaggio netto (Suez Canal Net Tonnage) delle navi che nel 2016 hanno attraversato il canale egiziano è risultato pari a 974,2 milioni di tonnellate (-2,5%), di cui 174,0 milioni di tonnellate relative alle petroliere (-2,1%) e 798,8 milioni di tonnellate alle navi di altro tipo (-2,7%), di cui 552,4 milioni di tonnellate relative alle portacontainer (-0,6%), 96,5 milioni di tonnellate alle rinfusiere (-5,5%), 16,5 milioni di tonnellate alle navi multipurpose (+2,9%), 54,3 milioni di tonnellate alle car carrier (-4,5%), 61,2 milioni di tonnellate alle navi per gas naturale liquefatto (-16,1%), 10,0 milioni di tonnellate alle navi ro-ro (+10,8%), 3,7 milioni di tonnellate alle navi passeggeri (+14,1%) e 5,2 milioni di tonnellate alle navi di altro tipo (+12,0%).

Nel 2016 le navi transitate nel canale di Suez trasportavano complessivamente 819,1 milioni di tonnellate di merci (-0,5%), di cui 400,6 milioni di tonnellate sulle navi che lo hanno attraversato dirette verso sud (-4,0%) e 418,5 milioni di tonnellate sulle navi transitate nella direzione opposta (+3,2%).

Del volume totale delle merci imbarcato sulle navi transitate da nord a sud, 72,2 milioni di tonnellate di carichi erano costituiti da petrolio e prodotti petroliferi (-13,8%), di cui 20,0 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+5,2%), 20,0 milioni di tonnellate di fuel oil (-23,5%), 9,2 milioni di tonnellate di nafta (-49,4%), 6,8 milioni di tonnellate di benzine (-30,6%), 2,1 milioni di tonnellate di gas di petrolio liquefatto (+25,6%), 1,3 milioni di tonnellate di gasolio (-42,3%) e 12,7 milioni di tonnellate di altre rinfuse petrolifere (+94,4%). Inoltre queste navi trasportavano 328,4 milioni di tonnellate di altre tipologie di merci (1,95%), di cui 210,3 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+0,3%), 72,2 milioni di tonnellate di cereali (-13,8%), 26,2 milioni di tonnellate di minerali e metalli (-12,9%), 8,0 milioni di tonnellate di prodotti in metallo (-15,9%), 8,0 milioni di tonnellate di prodotti chimici (+5,1%), 7,0 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+25,6%), 6,5 milioni di tonnellate di fertilizzanti (-23,3%), 3,2 milioni di tonnellate di macchinari e parti di ricambio (-17,6%), 3,1 milioni di tonnellate di oli vegetali (-0,1%), 2,2 milioni di tonnellate di semi oleosi (+4,0%), 1,8 milioni di tonnellate di carbone e coke (-46,7%), 1,1 milioni di tonnellate di prodotti alimentari (-47,0%) e 4,2 milioni di tonnellate di altre merci (-2,8%)

Del volume globale delle merci sulle navi transitate da sud a nord, 114,8 milioni di tonnellate erano costituite da petrolio e prodotti petroliferi (+15,7%), di cui 71,5 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+15,8%), 20,9 milioni di tonnellate di gasolio (+36,1%), 17,7 milioni di tonnellate di benzine (-5,7%), 620mila tonnellate di fuel oil (+22,8%), 520mila tonnellate di nafta (+1.475,8%) e 3,4 milioni di tonnellate di rinfuse petrolifere di altro tipo (+29,6%). Inoltre le navi trasportavano 303,6 milioni di tonnellate di carichi non petroliferi (-0,9%), di cui 229,7 milioni di tonnellate di merci in container (+4,9%), 17,3 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (-21,0%), 16,4 milioni di tonnellate di prodotti in metallo (-7,5%), 10,7 milioni di tonnellate di prodotti chimici (+1,8%), 9,9 milioni di tonnellate di oli vegetali (-9,6%), 7,4 milioni di tonnellate di carbone e coke (-33,8%), 3,5 milioni di tonnellate di macchinari e parti di ricambio (+5,4%), 2,7 milioni di tonnellate di fertilizzanti (-34,9%), 405mila tonnellate di semi oleosi (-63,0%), 326mila tonnellate di minerali e metalli (-36,3%), 269mila tonnellate di prodotti alimentari (-49,0%), 103mila tonnellate di cereali (-64,0%) e 4,9 milioni di tonnellate di altri carichi (-6,0%).

Nel solo mese di dicembre del 2016 il canale è stato attraversato complessivamente da 1.414 navi, con un calo del -3,7% rispetto a 1.468 navi nel dicembre 2015. Le petroliere sono state 364 (-1,4%) e le navi di altro tipo 1.050 (-4,5%). Le navi transitate nel canale trasportavano 74,4 milioni di tonnellate di carichi (+9,0%), di cui 39,2 milioni di tonnellate imbarcati sulle unità dirette verso sud (+6,6%) e 35,2 milioni di tonnellate sulle navi dirette verso nord (+11,8%).









