16 gennaio 2017

Lo scorso anno il porto di Costanza ha movimentato 59,5 milioni di tonnellate di merci (+5,5%)

Nel segmento dei container il traffico è stato pari a 711.339 teu (+3,2%)

Lo scorso anno il porto di Costanza ha movimentato complessivamente 59,5 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +5,5% rispetto a 56,3 milioni di tonnellate nel 2015. Il solo traffico via mare movimentato dallo scalo portuale rumeno è ammontato a 46,2 milioni di tonnellate (+5,9%), mentre il traffico fluviale è stato pari a 13,2 milioni di tonnellate (+3,9%).

Nel 2016 il porto ha registrato il proprio nuovo record di traffico nel segmento dei cereali avendone movimentato 20,4 milioni di tonnellate rispetto al precedente record di 19,6 milioni di tonnellate segnato nel 2015. In crescita sono risultati anche i traffici di fertilizzanti, salito da 1,8 milioni di tonnellate nel 2015 a 2,9 milioni di tonnellate nel 2016, di semi e frutti oleosi, passato da 1,9 a 2,9 milioni di tonnellate, e di petrolio grezzo, che è salito da 6,6 a 7,5 milioni di tonnellate. In calo, invece, sono risultati i traffici di combustibili minerali solidi (da 3,2 a 2,2 milioni di tonnellate), di prodotti metallici (da 2,1 a 2,0 milioni di tonnellate) e di minerale di ferro e rottami (da 2,8 a 2,6 milioni di tonnellate).

Nel segmento dei container il traffico è stato pari a 6,9 milioni di tonnellate (+0,7%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 711.339 teu (+3,2%).





