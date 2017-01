17 gennaio 2017

DP World ha iniziato a operare il container terminal del porto canadese di Saint John

Può accogliere portacontainer fino a 6.500 teu

Il Rodney Container Terminal del porto canadese di Saint John, nella provincia di New Brunswick, è passato sotto la gestione del gruppo mediorientale DP World, che ha recentemente ha sottoscritto il contratto di concessione ( del 1° agosto 2016), L'approdo, grazie all'arrivo lo scorso ottobre di due nuove gru di banchina, è ora in grado di accogliere portacontainer fino ad una capacità di 6.500 teu anziché le navi fino a 3.000 teu che in precedenza lo scalo portuale canadese poteva servire.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec