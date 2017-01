23 gennaio 2017

La Giuseppe Bottiglieri Shipping Co. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato con riserva

La compagnia italiana ha una flotta di 15 navi

Nei giorni scorsi la Giuseppe Bottiglieri Shipping Co. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato con riserva con lo scopo di attuare un risanamento dell'azienda, che è nata nel 1850 a Torre del Greco ed ora ha sede a Napoli. La società armatoriale italiana ha una flotta di 15 navi, di cui 11 portarinfuse (dieci post-Panamax ed una Capesize costruite tra il 2009 e il 2011) e quattro product tanker di 40.000 tonnellate di portata lorda costruite nel 2002. La compagnia ha reso noto che un piano finanziario e industriale è già all'esame dei creditori.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano britannico “Lloyd's List”, la compagnia di navigazione italiana prevede di continuare ad operare ed ha precisato che non sussiste alcuna azione esecutiva di qualsiasi natura nei confronti della società da parte di creditori finanziari, dei fornitori, dei noleggiatori, degli equipaggi, dei dipendenti o di qualsiasi altro creditore.







