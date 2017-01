23 gennaio 2017

La compagnia turca U.N. Ro-Ro compra la connazionale Ulusoy Ro-Ro per 215 milioni di euro

L'acquisizione consentirà di incrementare la frequenza del servizio Cesme-Trieste e di attivare una linea con Bari

La compagnia di navigazione turca U.N. Ro-Ro ha siglato un accordo per comprare la Ulusoy Ro-Ro Isletmeleri A.S., società di navigazione del gruppo Yilmaz Ulusoy Holding A.S. di Istanbul. L'acquisizione avrà un valore di 215 milioni di euro e sarà una delle più rilevanti attuate nel settore marittimo in Turchia.

U.N. Ro-Ro ha una flotta di 12 navi per il trasporto di rotabili che collegano i porti turchi di Pendik e Ambarli (Istanbul) e di Mersin con i porti italiani di Trieste ed Ancona e lo scalo portuale di Penkik con il porto francese di Tolone. La compagnia trasporta annualmente un volume di traffico pari a 322mila veicoli.

La società marittima del gruppo Yilmaz Ulusoy ha una flotta di quattro navi ro-ro e di quattro navi rinfusiere. Le unità ro-ro della Ulusoy sono impiegate sulla rotta che collega il porto turco di Cesme con il porto italiano di Trieste, servizio che la compagnia turca realizza dal 2000.

U.N. Ro-Ro ha specificato che l'acquisizione consentirà di incrementare gli scambi con l'Europa grazie all'attivazione di una linea Cesme-Tolone, che permetterà di collegare direttamente la regione di Izmir con la Francia, e di un servizio Istanbul-Cesme-Bari, che offrirà un collegamento con l'Italia meridionale alternativo alle rotte attraverso la Grecia. Inoltre potrà essere aumentata la frequenza del servizio marittimo tra Cesme e Trieste, per il quale potranno essere offerte tariffe di trasporto inferiori rispetto a quelle praticate prima dell'acquisizione, e potrà essere realizzata una linea con il porto greco di Lavrio.





