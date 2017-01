23 gennaio 2017

Lo scorso anno il traffico crocieristico nel porto di La Valletta è cresciuto del +4,3%

L'approdo maltese è stato scalato da 316 navi da crociera

Lo scorso anno il traffico delle crociere nel porto maltese di La Valletta è stato pari a 626mila passeggeri, con un incremento del +4,3% rispetto a 600mila nel 2015. Il traffico di transito è stato di 568mila passeggeri (+7,2%), mentre gli imbarchi e sbarchi sono stati 58mila (-17,3%).

Nel 2016 il porto maltese è stato scalato da 316 navi da crociera per una media di 1.981 passeggeri per ciascuna nave rispetto a 307 scali per 1.955 passeggeri ciascuno nell'anno precedente.

L'istituto nazionale statistico maltese ha reso noto che il 74,4% del traffico crocieristico totale registrato nel 2016 risulta costituito da passeggeri di Stati membri dell'Unione Europea. Inoltre sono state rilevate sensibili crescite dei numeri di crocieristi francesi e statunitensi, che sono aumentati rispettivamente di 18mila e 15mila unità.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec