23 gennaio 2017

Il Consiglio dell'UE ha adottato il regolamento sulla fornitura di servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Oggi il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato formalmente il regolamento che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, nuova normativa che lo scorso mese ha ottenuto il via libera del Parlamento UE ( del 14 dicembre 2016). A metà del prossimo mese il regolamento verrà sottoscritto dal Consiglio e dal Parlamento europei, dopo alcune settimane sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

«Il settore portuale - ha commentato il ministro maltese dei Trasporti e delle Infrastrutture, Joe Mizzi - è fondamentale per il successo dell'economia europea e trarrà beneficio dalla maggiore trasparenza e chiarezza apportata dalle nuove norme».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec