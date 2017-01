24 gennaio 2017

Feport confida che l'implementazione del regolamento sui porti consenta di rilasciare le opportunità potenziali contenute nella norma

Kerdjoudj-Belkaid: l'adozione del testo crea aspettative circa un miglioramento delle norme di governance dei porti e circa investimenti più mirati

Il primo atto legislativo del 2017, che è stato designato “Anno Marittimo” dalla Commissione Europea, «crea maggiori aspettative relativamente ad un quadro di riferimento per gli investimenti privati nei porti». Lo ha sottolineato la Federation of European Private Ports Operators and Terminals (Feport) commentando il via libera di ieri del Consiglio dell'Unione Europea al regolamento sulla fornitura di servizi portuali e in materia di trasparenza finanziaria dei porti ( del 23 gennaio 2017).

Secondo l'associazione dei terminalisti portuali privati europei, questa adozione del testo legislativo «è stata possibile perché gli interlocutori istituzionali, contrariamente a quanto è avvenuto in occasione dei precedenti pacchetti sui porti, sono stati più ricettivi rispetto ad una serie di preoccupazioni espresse dai principali stakeholder dei porti. È stato importante - per Feport - garantire che questo testo consenta agli stakeholder dei porti di crescere a riconoscimento del loro ruolo nella movimentazione di milioni di tonnellate di merci trasportate via mare».

«Feport - ha precisato il segretario generale della Feport, Lamia Kerdjoudj-Belkaid - confida che gli Stati membri facciano in modo che l'implementazione del regolamento sui porti consenta di rilasciare le opportunità potenziali contenute nelle sue disposizioni, con riferimento ai considerando e agli articoli, relativamente a parità di condizioni, a prevenzione dei rischi di distorsione della concorrenza e all'evitare investimenti non sostenibili nei porti».

«Inoltre - ha proseguito Kerdjoudj-Belkaid - l'adozione del regolamento sui porti crea molte aspettative circa un miglioramento delle norme di governance dei porti in tutti i porti dell'Unione Europea e circa investimenti più mirati. Entrambi questi aspetti - ha sottolineato - sono fattori essenziali per un quadro favorevole agli investimenti privati nei porti dell'UE».



