24 gennaio 2017

Il cantiere navale polacco SSN è stato venduto al fondo MARS FIZ che fa capo all'industria pubblica PGZ

È stato ceduto per circa 23 milioni di euro

Il cantiere navale polacco Stocznia Szczecinska Nowa (SSN) è stato venduto per 100 milioni di zloty (23 milioni di euro) al fondo MARS Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (MARS FIZ) gestito dalla polacca MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI), finanziaria che fa capo all'industria pubblica polacca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) che opera nel settore degli armamenti.

Nel portafoglio del ramo MARS Shipyards & Offshore del fondo MARS FIZ figurano già altre attività cantieristiche costituite dai quattro cantieri polacchi di riparazione navale e di costruzione di strutture per l'industria offshore Nauta, Morska Stocznia Remontowa Gryfia, Energomontaz Polnoc Gdynia (EPG) e Energop e la società di progettazione navale Mars Design & Solutions.

La transazione, che è stata formalizzata venerdì, è stata resa nota ieri dal premier polacco Beata Szydlo. «In Polonia - ha sottolineato il vice primo ministro Mateusz Morawiecki - la cantieristica navale è stata il simbolo delle occasioni perdute. Finalmente vogliamo lasciarci alle spalle il tempo in cui i polacchi lasciavano il Paese per lavorare in cantieri esteri e vogliamo che tornino a casa. Oggi abbiamo posto una pietra miliare per la ricostruzione della cantieristica polacca».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail