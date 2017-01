24 gennaio 2017

Il porto di Valencia ha chiuso il 2016 con nuovi record di traffico totale, container e passeggeri

Il sistema portuale di Valencia, Sagunto e Gandía ha movimentato 4.722.273 teu (+2,3%)

Il porto di Valencia ha chiuso il 2016 con tre nuovi record di traffico annuale relativamente al volume complessivo delle merci movimentato dallo scalo spagnolo, al solo traffico containerizzato e al traffico dei passeggeri, nuovi picchi che hanno oltrepassato quelli raggiunti nell'anno precedente.

Lo scorso anno il porto ha movimentato un totale di 64,4 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +1,6% rispetto a 63,3 milioni di tonnellate nel 2015. Il traffico dei container è stato pari a 53,2 milioni di tonnellate (+2,5%), quota record che è tale anche se conteggiata in container teu movimentati (4.660.947 teu, +1,8%). Le altre principali tipologie di traffico sono invece risultate in calo: le rinfuse liquide e quelle solide sono diminuite rispettivamente del -5,1% e del -10,6% scendendo a 1,2 milioni e 1,3 milioni di tonnellate e in diminuzione sono risultate anche le merci convenzionali che hanno totalizzato 8,1 milioni di tonnellate (-0,2%).

Nel 2016 il traffico dei passeggeri è stato di 908mila persone (+21,4%), di cui 403mila crocieristi (+7,7%) e 505mila passeggeri delle linee regolari (+35,2%).

Complessivamente lo scorso anno l'intero sistema portuale gestito dall'Autorità Portuale di Valencia, che è costituito dagli scali di Valencia, Sagunto e Gandía, ha movimentato un volume record di 71,3 milioni di tonnellate di merci (+1,7%). Il traffico dei container è risultato pari ad un totale record di 4.722.273 teu (+2,3%). I container in transito sono stati pari a 2.510.857 teu (+0,1%) mentre quelli all'imbarco si sono attestati a 1.105.438 teu (+5,0%), di cui 853.380 teu pieni (+4,7%) e 252.058 teu vuoti (+5,7%), e i container allo sbarco a 1.105.978 teu (+5,0%), di cui 618.154 teu pieni (+8,5%) e 487.824 teu vuoti (+1,0%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec