25 gennaio 2017

Il porto di Busan sale al quinto posto nella graduatoria dei principali porti container mondiali

Lo scorso anno lo scalo sudcoreano ha movimentato 20 milioni di teu (+2,7%)

È confermato l'insediamento del porto di Busan al quinto posto nella graduatoria dei principali scali portuali per container del mondo. Lo scorso anno il porto sudcoreano ha infatti movimentato un traffico containerizzato pari a 20,0 milioni di teu e nella classifica del 2016 si è quindi piazzato nella posizione detenuta l'anno precedente dal porto di Hong Kong che nel 2016 è sceso al sesto posto avendo registrato un traffico containerizzato pari a 19,6 milioni di teu ( del 16 gennaio 2017).

Il traffico di 20,0 milioni di container movimentato lo scorso anno dal porto di Busan rappresenta un incremento del +2,7% rispetto ai quasi 19,5 milioni di teu movimentati nel 2015. Il solo traffico di importazione e di esportazione è ammontato a 9,8 milioni di teu (+2,2%), mentre il traffico di trasbordo è risultato pari a quasi 10,2 milioni di teu (+3,3%).

La Busan Port Authority (BPA) prevede che nel 2017 il traffico di transhipment registrerà una flessione del -3,0% quale effetto del fallimento della compagnia di navigazione sudcoreana Hanjin Shipping e della riorganizzazione delle alleanze mondiali costituite dalle compagnie che operano servizi di linea.





