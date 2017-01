25 gennaio 2017

Rolls-Royce fornirà i motori per due nuove unità ad alta velocità della Marina Militare Italiana

Le imbarcazioni vengono costruite da Intermarine nel cantiere navale di Sarzana

Rolls-Royce è stata selezionata per fornire i motori e gli idrogetti per due nuove unità polifunzionali ad alta velocità (UNPAV) progettate e costruite per la Marina Militare Italiana da Intermarine (gruppo Immsi) nel proprio cantiere navale di Sarzana. Le UNPAV, che sono destinate al Gruppo Operativo Incursori (G.O.I) della Marina Militare Italiana, saranno lunghe fuori tutto 40 metri, larghe otto metri e verranno spinte da un sistema combinato di tre motori diesel MTU serie 2000 della divisione Power Systems di Rolls-Royce accoppiati a tre propulsori ad idrogetto Kamewa S4 della divisione Marine di Rolls-Royce.







