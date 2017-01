25 gennaio 2017

COSCO Shipping stringe un accordo di cooperazione con la CMA Terminals del gruppo CMA CGM

L'intesa sarà incentrata principalmente sui porti di scalo dei servizi della OCEAN Alliance

Il gruppo armatoriale COSCO Shipping ha sottoscritto un accordo di cooperazione in ambito portuale con la società terminalista CMA Terminals del gruppo armatoriale francese CMA CGM. La collaborazione sarà incentrata principalmente sui porti di scalo dei servizi della OCEAN Alliance, l'alleanza armatoriale forte di una flotta di 350 navi che diventerà operativa il prossimo aprile ad un anno dalla sua istituzione concordata dalla stessa CMA CGM, dalla COSCO Container Lines (COSCON), la compagnia containerizzata del gruppo COSCO Shipping, dalla taiwanese Evergreen Line e dalla Orient Overseas Container Line (OOCL) di Hong Kong.

Oltre che con CMA Terminals, di cui CMA CGM detiene la proprietà del capitale sociale, il gruppo armatoriale francese opera nel settore terminalistico attraverso la Terminal Link, società partecipata al 51% da CMA CGM e al 49% dalla cinese China Merchants Holding International (CMHI).







