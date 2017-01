26 gennaio 2017

COSCO Shipping prevede di archiviare l'esercizio 2016 con una perdita netta pari a circa -1,4 miliardi di dollari

Atteso un utile prima degli interessi e delle imposte di circa 700 milioni di yuan

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping prevede di archiviare l'esercizio annuale 2016 con una perdita netta attribuibile agli azionisti pari a circa -9,9 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari) rispetto all'utile netto di 283,4 milioni di yuan iscritto nell'esercizio annuale precedente.

Il gruppo cinese ha precisato che nel corso dello scorso anno è stato tuttavia registrato un progressivo miglioramento dei risultati e che per il solo quarto trimestre del 2016 è atteso un utile prima degli interessi e delle imposte, al netto di oneri derivanti dalla demolizione di navi, che sarà pari a circa 700 milioni di yuan.







