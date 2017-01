26 gennaio 2017

In sei anni gli incidenti nel terminal di Voltri-Prà del porto di Genova sono diminuiti dell'80%

Oltre 150 persone del cluster marittimo-portuale genovese hanno partecipato al Safety Day

Negli ultimi sei anni gli incidenti accaduti nel terminal di Voltri-Prà del porto di Genova, che è il principale terminale per contenitori dello scalo, hanno registrato un calo superiore all'80%. Lo ha reso noto PSA Voltri-Pra, la società che gestisce l'approdo, evidenziando i risultati positivi determinati dai programmi di miglioramento degli standard di sicurezza portati avanti dall'azienda dal 2010 attraverso il coinvolgimento del personale. PSA Voltri-Pra ha precisato che nel 2016 gli infortuni registrati nel terminal hanno registrato una riduzione di 15 punti percentuali.

Questi risultati e le iniziative che verranno realizzate nel corso del 2017 sono state approfondite durante il Safety Day che quest'anno si è svolto presso il teatro Cargo di Genova Voltri alla presenza di oltre 150 persone rappresentative di tutto il cluster marittimo-portuale







