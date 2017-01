27 gennaio 2017

Il Propeller Club di Genova ha organizzato un incontro sul tema “La portualità ligure nei prossimi anni”

Parteciperanno anche i Club di Savona e La Spezia. L'incontro si terrà il 31 gennaio

Il The International Propeller Club Port of Genoa, in occasione della recente nomina di Paolo Emilio Signorini a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha organizzato per il prossimo 31 gennaio una riunione conviviale “inter-club” con il Propeller Club Port of Savona e con la partecipazione anche del Propeller Club Port of La Spezia.

Nel corso della serata, che avrà per tema “La portualità ligure nei prossimi anni” e si svolgerà a Genova presso il Ristorante Al Settimo Cielo (Grand Hotel Savoia), Signorini presenterà una relazione e l'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante della Capitaneria di Porto di Genova e direttore marittimo della Liguria, concluderà l'incontro. Sono previsti interventi di numerosi rappresentanti del settore delle attività e servizi portuali tra i quali Giuseppe Gilberto Danesi (amministratore delegato di Voltri Terminal Europa), Alberto Delle Piane (amministratore delegato di Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova), John Gatti (capo pilota - Corpo Piloti del Porto di Genova) Edoardo Monzani (amministratore delegato di Stazioni Marittime) e Alessandro Serra (capo Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova, presidente European Boatmen's Association - EBA).







