30 gennaio 2017

Rail Cargo ha trasferito la sede operativa italiana da Novi Ligure a Porto Marghera

Nel 2016 il porto di Venezia - ha sottolineato l'Autorità Portuale - ha registrato il migliore risultato ferroviario di sempre

Rail Cargo Carrier - Italy, filiale italiana della società Rail Cargo del gruppo ferroviario austriaco ÖBB, ha trasferito la propria sede operativa da Novi Ligure (Alessandria) al Parco Scientifico Tecnologico di Venezia (VEGA) di Porto Marghera.

Annunciando l'iniziativa dell'azienda ferroviaria, l'Autorità Portuale di Venezia ha spiegato che la scelta di Rail Cargo Carrier - Italy di trasferire la sede operativa risponde all'esigenza di collocarsi al centro della zona d'azione dei treni trainati dall'impresa che segue lo spostamento a Nord Est della manifattura italiana esportatrice.

Nel 2016 le 14 locomotive in carico alla filiale italiana hanno effettuato 1,2 milioni di km/treno e la previsione per il 2017 è di passare a 1,6 milioni di km/treno con una possibilità di poter incrementare questo dato di altri 200.000 km/treno.

Sottolineando che «Venezia diventa così il centro nevralgico della rete ferroviaria usata da Rail Cargo Austria per l'Italia e potrà così continuare a contribuire a quella “cura del ferro” fortemente voluta dal governo», l'Autorità Portuale veneziana ha ricordato che «l'attività di Rai Cargo Austria si viene, peraltro, ad aggiungere a quella di altri operatori che hanno anch'essi aumentato i loro servizi ferroviari da e per il porto di Venezia. È così - ha evidenziato l'ente - che nel 2016 le nuove linee attivate e l'impegno degli operatori hanno fatto segnare il migliore risultato ferroviario di sempre: dal porto di Venezia sono infatti stati movimentati circa 90.000 carri segnando un +25% rispetto al 2015, dato raddoppiato rispetto alla media annua del precedente quinquennio. Numeri che si traducono in 2.25 milioni di tonnellate di merce imbarcata su treno, rispetto agli 1,8 milioni del 2015. Le nuove linee, totalmente intermodali, che coniugano ro-ro in arrivo a Fusina e trasporto ferroviario, sfruttano la direttrice che passa per il Brennero collegando la Grecia e il Mediterraneo al Nord Europa in pochi giorni».



